"Кобзон передав естафету": Кіркоров намилився в окупований Крим і нарвався на жорстку реакцію

"Кобзон передав естафету": Кіркоров намилився в окупований Крим і нарвався на жорстку реакцію

Скандальний російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує путінську агресію проти України, покликав поранених окупантів на свій концерт у Криму.

Про це він заявив у відеозверненні, яке розмістив у соцмережах.

"Вчора на концерті сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз як ніколи важливо згуртуватися. Я прямую до Криму", - сказав Кіркоров.

За словами співака, на окупованому півострові у нього заплановано два концерти - у Ялті та Феодосії.

"Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо чекатиму на наших героїв. Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я у кримських шпиталях та санаторіях", - додав любитель путіна.

Відразу після публікації відеозвернення на Кіркорова обрушився шквал критики:

"Поспішає дати концерти, поки міст цілий";

"Спочатку до кіркорова, і відразу до кобзона"

"Кобзон передав естафету";

"Він сам поранений на голову";

"Фу! Огидно слухати!";

"Йому б табуретку ще. Рівень акторської гри цієї заяви якраз із ранків. Щирість зашкалює";

"ціль для хаймарса номер один?)";

"Хоче русню добити своїм співом".


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Блок рекламы


Похожие новости
В Мелітополі окупанти продовжують підготовку до псевдореферендуму: міський голова попереджає про кримінальну відповідальністьВ Мелітополі окупанти продовжують підготовку до псевдореферендуму: міський голова попереджає про кримінальну відповідальність
"Не мають жодного відношення до ракетної атаки": міністр оборони Туреччини передав цинічну заяву Кремля"Не мають жодного відношення до ракетної атаки": міністр оборони Туреччини передав цинічну заяву Кремля
МЗС Бельгії очолила журналістка, яка відвідувала окупований Крим та не відповіла питання чий вінМЗС Бельгії очолила журналістка, яка відвідувала окупований Крим та не відповіла питання чий він
Знищення матеріалів ДБР — порушено кримінальні справи за фактом держзрадиЗнищення матеріалів ДБР — порушено кримінальні справи за фактом держзради
«Це неминуче»: в Міноборони розповіли, як повернуть анексований Крим«Це неминуче»: в Міноборони розповіли, як повернуть анексований Крим
Окупований Скадовськ: що відбувається у містіОкупований Скадовськ: що відбувається у місті
МВС надсилатиме кримінальні справи про злочини російських солдатів до міжнародного трибуналу – де подати заявкуМВС надсилатиме кримінальні справи про злочини російських солдатів до міжнародного трибуналу – де подати заявку
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовоюЗнищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
У ДБР підтвердили затримання екскерівника СБУ в Криму Олега КулінічаУ ДБР підтвердили затримання екскерівника СБУ в Криму Олега Кулініча
Медведєв погрожує Україні "судним днем" за КримМедведєв погрожує Україні "судним днем" за Крим
Последние новости
Подгружаем последние новости