"Кобзон передав естафету": Кіркоров намилився в окупований Крим і нарвався на жорстку реакцію
Скандальний російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує путінську агресію проти України, покликав поранених окупантів на свій концерт у Криму.
Про це він заявив у відеозверненні, яке розмістив у соцмережах.
"Вчора на концерті сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз як ніколи важливо згуртуватися. Я прямую до Криму", - сказав Кіркоров.
За словами співака, на окупованому півострові у нього заплановано два концерти - у Ялті та Феодосії.
"Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо чекатиму на наших героїв. Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я у кримських шпиталях та санаторіях", - додав любитель путіна.
Відразу після публікації відеозвернення на Кіркорова обрушився шквал критики:
"Поспішає дати концерти, поки міст цілий";
"Спочатку до кіркорова, і відразу до кобзона"
"Кобзон передав естафету";
"Він сам поранений на голову";
"Фу! Огидно слухати!";
"Йому б табуретку ще. Рівень акторської гри цієї заяви якраз із ранків. Щирість зашкалює";
"ціль для хаймарса номер один?)";
"Хоче русню добити своїм співом".