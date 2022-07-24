ЗСУ завдали удару по командному пункту окупантів у Кришталевому: фото

Українські військові "хімарснули" військову базу російських окупантів на Луганщині. У свіжому зведенні Генштабу про втрати ворога прибавиться до сотні "200-х", інформує Апостроф .

Про це повідомили у telegram-каналах.

Так, повідомляється про те, що цієї ночі за допомогою американських HIMARS, які змінюють хід війни, було завдано високоточного удару по готелю у місті Хрустальне (колишній Красний Луч), де розташовувався командний пункт одного великого військового підрозділу окупантів. Ракети проламували бетонні перекриття зверху вниз, внаслідок чого, за даними розвідки, кількість "200" та "300" рашистів досягає 100.

Місцеві жителі також написали у соціальних мережах про те, що готель, в якому знаходилася база окупантів, зруйнований.

Зазначимо, у українські військові успішно застосовують американські реактивні системи залпового вогню HIMARS проти російських окупантів. За один тиждень липня з їх допомогою вони знищили 22 склади, чотири бази, одну нафтобазу і одну казарму ворогів. У пропагандистів уже розпочалася істерика.

Разом з тим американці заявляють про те, що готові передати ще до 30 реактивних систем, які стануть справжнім кошмаром для окупантів.