Британська розвідка пояснила, чому Лавров заявив про «розширення географії» війни

Аналітики Міноборони Британії вказали на чергову брехню РФ, інформує ZN.ua.

Глава МЗС РФ Сєргєй Лавров заявив про «розширення географії» війни проти України для того, щоб прокласти шлях до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях за межами Луганської та Донецької областей. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомляє у Twitter.

20 липня 2022 року міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що Росія розширила масштаби війни за межі територій, тимчасово окупованих бойовиками незаконних збройних формувань «Л/ДНР».

Лавров стверджував, що війна тепер включає нові додаткові території, зокрема регіони Херсонщини та Запоріжжя, внаслідок того, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності.

«Це майже напевно неправда. Росія не «розширила» свою війну. Збереження довгострокового контролю над цими територіями швидше за все було початковою метою вторгнення», - наголошує британська розвідка.

Міноборони Британії нагадало, що Росія вторглася на ці території в лютому, і фейкова «окупаційна влада» публічно обговорює перспективи проведення псевдореферендумів щонайменше з середини березня.

«Існує реалістична ймовірність того, що Лавров зробив такі заяви, аби прокласти шлях до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях за межами Луганської та Донецької областей», - зазначає британська розвідка.

Також, за словами аналітиків британської розвідки, на Донбасі дрібномасштабні російські наступальні дії залишаються зосередженими на бахмутському напрямку, але досягають мінімального прогресу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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