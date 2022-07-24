"Слуги народу" підняли собі зарплату майже до 50 тис гривень

19 липня народні депутати проголосували за внесення змін до постанови ВРУ "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України", які дадуть право отримувати надбавку всім депутатам в розмірі, встановленому для членів Кабміну, тобто 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, інформує Апостроф .

Про це йдеться в проєкті відповідної постанови на офіційному вебпорталі парламенту України.

Зміни до постанови включають перерозподіл коштів у держбюджеті на забезпечення діяльності Верховної Ради України на 2022 рік, а також внесення таких змін до закону "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" фактично свідчить про порядок використання перерозподілених коштів, тобто право на підвищення зарплати отримали навіть ті нардепи, які не беруть участь у жодному комітеті ВРУ. Як відомо, прожитковий мінімум для працездатних осіб зараз становить 2600 грн.

Ця постанова набула чинності 19 липня, однак застосовуватиметься до зарплат нардепів з 1 червня 2022 року. За неї проголосували 308 депутатів.

Ініціаторами проєкту стали спікер Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, віцеспікерка Олена Кондратюк, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а також нардепи з різних фракцій: Ірина Геращенко, Сергій Соболєв, Юлія Клименко та інші.

Автори уточнили в пояснювальній записці, що проектом Постанови пропонується установити, що "кошти, передбачені Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 9 липня 2022 року № 2385-ІХ, можуть спрямовуватися на здійснення виплат, встановлених пунктом 2 Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" від 7 грудня 20217 року № 2240-VIII".

Водночас згідно з опублікованим документом постанови гроші на виплати для нардепів будуть здійснюватися за рахунок надходжень у державний бюджет від міжнародної допомоги. Тоді як у пресслужбі ВРУ категорично заперечують виділення додаткових коштів з Держбюджету-2022 чи з допомоги міжнародних партнерів для оплати праці народних депутатів, а також наголошують, що "цим законом було передбачено перерозподіл коштів у межах кошторису видатків на забезпечення діяльності Парламенту на 2022 рік".