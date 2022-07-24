Нове лихо обрушилося на росію, очевидці публікують кадри нашестя: "Найжахливіше, що він..."

Нове лихо обрушилося на росію, очевидці публікують кадри нашестя: "Найжахливіше, що він..."

У росії вперше за багато ліг зафіксовано нашестя шкідників, які вже знищили понад 2 тисячі гектарів лісу.

Непарний шовкопряд — один із найпоширеніших шкідників лісу. Полчища цих комах атакували Ульянівську область рф. У місцевому Мінприроди кажуть, що нашестя шкідливих метеликів за останні 10 років спостерігається в регіоні вперше.

Жителі міста Ульяновська викладають у соціальних мережах фотографії та відео з величезною кількістю метеликів, які повністю обліплюють стовпи. За словами місцевих, такої кількості метеликів у місті не бачили давно.

Біолог Ілля Гомиранов заявив, що використати цих комах у благих цілях не вдасться. Метеликів їсть не так багато тварин, але й у такому обсязі їх з'їсти ніхто не може.

«Метелики волохаті, всі в лусочках і не дуже придатні в їжу. Але справді, непарний шовкопряд — один із злісних споконвічних шкідників. Найжахливіше, що він пошкоджує багато рослин, поїдає близько 300 видів чагарників та рослин», — сказав Гомиранов.

У Мінприроди області вже дали розпорядження розробити план боротьби з непарним шовкопрядом. Так, наприклад, наступного року вже заплановано роботи з ліквідації осередків розмноження шляхом наземної обробки.


Тарас Галушко, politeka.net





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