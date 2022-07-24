WP: Україна вчинила правильно, що не підписала зернову угоду з Росією напряму, удар по Одесі це доводить

Що ж, довго чекати не довелося. В п’ятницю міністр оборони Росії дав надію голодному світу, підписавши угоду з президентом Туреччини і Генеральним секретарем ООН , згідно якою Москва взяла на себе зобов’язання сприяти відновленню масштабного експорту зерна з України через порти в Чорному морі.

Росія заблокувала ці порти, спричинивши кризу на глобальних продовольчих ринках. Менш ніж через 24 години після підписання російські військові кораблі запустили чотири ракети по порту Одеси. Дві ракети ППО України збила, ще дві пошкодили портову інфраструктуру. Хоча ніхто не загинув і зерно не постраждало, - пише Washington Post в редакційній статті. Посол США в Києві Бріджит Брінк назвала атаку «обурливою», що було ще м’яко сказано.

Суботні події не здивували тих, хто давно стежить за Владіміром Путіним і його поведінкою як в цій війні, так і в інших. Він славиться порушенням гуманітарних угод, які створювали безпечні «коридори» для біженців у Сирії. Часто російські війська обстрілювали людей в цих коридорах, арештовували їх і жорстоко з ними поводилися. Якби Росія виконала нову угоду, вона б тим самим відмовилася від стратегії заблокувати доходи України від аграрного експорту. Ця стратегія також включає викрадення і перепродаж українського зерна, а також спалення врожаю на українських полях. Видання допускає, що Москва могла й не порушити букви угоди, все залежить від того, по якій саме частині порту вдарили її ракети. В домовленостях Росія залишила для себе лазівку в вигляді права обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не використовуються для експорту. Втім, це все одно було порушення духу угоди.