США серйозно розглядають визнання РФ державою-спонсором тероризму — посол Брінк

США серйозно розглядають питання про визнання РФ державою-спонсором тероризму у зв’язку з її війною проти України. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання», - зазначила Брінк.

За її словами, це питання потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів.

«Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства», – додала вона.

Брінк також підкреслила, що США запровадили «безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій» проти Росії.

«Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі», – заявила посол.