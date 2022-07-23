«Плювок Путіна в обличчя генсеку ООН та Ердогану»: реакції на ракетні удари по Одесі після «зернової угоди»

Увечері 22 липня Україна, Туреччина та Росія за підтримки генсекретаря ООН домовилися про гарантування безпечного експорту зерна з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну. Завдяки угоді планується ??експортувати близько 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю зернових.

«Сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торгові судна та інші цивільні судна і портові споруди, які беруть участь у цій ініціативі», - йдеться у документі.

Не минуло і доби, як вранці 23 липня Росія завдала чотири ракетні удари по Одесі. Дві ракети збила протиповітряна оборона, дві інші влучили в об’єкти інфраструктури порту (зокрема в насосну станцію). Зайнялася пожежа, але саме зерно у сховищах не постраждало - його продовжують готувати на експорт.

Реакції на ракетні удари РФ по Одесі після «зернової угоди»

Заява Організації об’єднаних націй (ООН):

«Генеральний секретар однозначно засуджує повідомлення про сьогоднішні ракетні удари в українському порті “Одеса”. Вчора всі сторони чітко взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо гарантування безпечного руху українського зерна та супутньої продукції на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги по всьому світу».

Посол США в Україні Бріджит Брінк:

«Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності».

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко:

«Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі. Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна. Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного. Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору. У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи».

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков:

«Сьогодні Росія завдала ракетного удару по території Одеського порту, тим самим черговий раз показавши світу свої справжні наміри. За останні місяці ракетні удари по об'єктах інфраструктури стали другою, а іноді навіть першою ціллю ворога. Щодня десятки ракет спрямовуються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш спротив».