Підписання угоди про вивезення зерна з України помітили друга Путіна: фото

Один із найбагатших людей Росії, друг Володимира Путіна Роман Абрамович був присутній у Стамбулі на церемонії підписання угоди РФ, ООН та Туреччини щодо експорту українського зерна 22 липня.

Про це пише італійське видання Ansa, інформує Апостроф.

Фотокореспонденти італійського видання зафіксували появу російського олігарха у палаці Долмабахчі у Стамбулі. Він сидів у залі у перших рядах під час підписання угоди щодо експорту зерна з України. Тоді Росія та Україна окремо підписали договір з ООН та Туреччиною про безпечний експорт українського зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Фото: ansa.it

Фото: ansa.it

Фото: ansa.it

Фото: ansa.it

Раніше стало відомо, що наступного дня після підписання зернової угоди, Росія вкотре порушила свої зобов'язання та обстріляла ракетами український морський порт в Одесі.


Катерина Глянько, Апостроф





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