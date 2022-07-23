ЗСУ продовжує наступ на херсонському напрямі — британська розвідка

Якщо українській армії вдасться відрізати російські війська у Херсоні, це стане серйозною військовою та політичною невдачею для Росії, інформує ZN.ua.

ЗСУ продовжує наступ на херсонському напрямі — британська розвідка
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Протягом останніх 48 годин точилися важкі бої, оскільки українські сили продовжували наступ на російські сили в Херсонській області, на захід від річки Дніпро. Росія, ймовірно, намагається уповільнити українську атаку, використовуючи артилерійський вогонь вздовж природного бар'єру річки Інгулець, притоки Дніпра, повідомляє Міноборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/m5gfsJnVfM

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 23, 202 src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

Водночас лінії постачання російських військ на захід від Дніпра наражаються на все більшу небезпеку. Українські удари завдали додаткових збитків ключовому Антонівському мосту, хоч Росія і провела тимчасовий ремонт. Станом на 22 липня 2022 року він майже, напевно, був відкритий для руху.

Не вдалося перевірити твердження українських офіційних осіб про те, що Росія готується збудувати альтернативний військовий понтонний міст через Дніпро. Пріоритетом російської армії є збереження потенціалу військового мосту, але будь-яка спроба збудувати переправу через Дніпро буде дуже ризикованою операцією. Якщо форсування Дніпра буде перекрито, а російські війська в окупованому Херсоні відрізані, це стане серйозною військовою та політичною невдачею для Росії.


Антон Герасименко, ZN.ua





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