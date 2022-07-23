Нацгвардійці затримали в Києві двох колаборантів, що збирали інформацію для ворога

Нацгвардійці затримали в Києві двох чоловіків, які займалися збором інформації для РФ . Обидвоє намагалися здійснювати фото- чи відеозйомку військових об’єктів або причетних до служби в ЗСУ людей. Про два схожих за об’єктом правопорушення випадки повідомляють на Facebook-сторінці Національної гвардії.