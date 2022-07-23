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2022-07-23
Нацгвардійці затримали в Києві двох колаборантів, що збирали інформацію для ворога
Один із чоловіків мав при собі пристрій для відстрілу гумовими кулями Форт -12, інший - документи одного з російських підприємств, інформує
У столицы затримали двох чоловіків, які займалися збором інформації для РФ© Фото: пресс-служба Нацгвардия
Нацгвардійці затримали в Києві двох чоловіків, які займалися збором інформації для РФ. Обидвоє намагалися здійснювати фото- чи відеозйомку військових об’єктів або причетних до служби в ЗСУ людей. Про два схожих за об’єктом правопорушення випадки
Оксана Коваль, ZN.ua