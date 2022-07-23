Нацгвардійці затримали в Києві двох колаборантів, що збирали інформацію для ворога

Один із чоловіків мав при собі пристрій для відстрілу гумовими кулями Форт -12, інший - документи одного з російських підприємств, інформує ZN.ua.

Нацгвардійці затримали в Києві двох колаборантів, що збирали інформацію для ворога
У столицы затримали двох чоловіків, які займалися збором інформації для РФ
© Фото: пресс-служба Нацгвардия

Нацгвардійці затримали в Києві двох чоловіків, які займалися збором інформації для РФ. Обидвоє намагалися здійснювати фото- чи відеозйомку військових об’єктів або причетних до служби в ЗСУ людей. Про два схожих за об’єктом правопорушення випадки повідомляють на Facebook-сторінці Національної гвардії.


Оксана Коваль, ZN.ua





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