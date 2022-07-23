Російський пропагандист убив людину на окупованій території України: деталі трагедії

Російський пропагандист ВДТРК Олександр Сладков на смерть збив людину на окупованій Росією території на броньованому автомобілі. Тепер росЗМІ активно видаляють новини у мережі про урочисто переданий броньовик журналісту, інформує Апостроф .

Про даний інцидент повідомив український блогер та журналіст Денис Казанский у Telegram.

За його словами, свідка смертельної аварії Любов Громову викрали озброєні люди у військовій формі. Про те, що жінка не виходить на зв'язок - повідомили мешканці окупованої Луганської області.

"Допоможіть знайти людину! Пропала Любов Василівна Громова, 1975 року народження. Мешкала у Варварівці Луганської області. Люди кажуть, що 13 липня вона стала свідком аварії, джип на смерть збив чоловіка. Це саме сусід встиг зняти. Наступного дня бачили, як приїхала якась машина, вийшли люди у військовій формі з автоматами та її кудись відвезли. Телефон не відповідає. Не знаємо куди звертатися, у новій міліції мовчать", - йшлося у повідомленні.

Також є відео з місця аварії, яке зняв сусід зниклої жінки. На ньому чутно, як вона називає номер автівки, яка збила людину. Номер співпадає з номером броньовика, який днями подарували воєнкору Сладкову у Ростові.

Новину про подарунок підхопили ростовські сайти та опублікували фото авто. Тепер же дану статтю видалено, очевидно, через те, що на фото видно номер броньовика, зазначив Денис Казанський.