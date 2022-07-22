В Нікополі пропонують $100 за кожного зданого зрадника

У Нікополі місцева влада пропонує винагороду за кожного зрадника, який працює на окупантів – повідомляє очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«Додатковий заробіток для тих, хто має час та натхнення», - написав Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

Голова РВА пропонує проводити громадянське затримання людей, які працюють на окупантів.

За словами Євтушенко, в першу чергу цікавлять:

Оператори квадрокоптерів

Люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури і т.д т.п.

Люди, що проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото-відео апаратуру

Люди, які запускають сигнальні ракети, феєрверки і т.д т.п.

У РВА пропонують наступний алгоритм затримання:

Проводите громадянське затримання, викликаєте поліцію, передаєте затриманого їм.

Передаєте інформацію стосовно такої особи до поліції, або в приватні повідомлення на моїй сторінці ФБ.

В разі підтвердження протиправної діяльності підозрюваного ви отримуєте суму еквівалентну 100 у.о. по курсу НБУ на день затримання.

«Примітка для бажаючих допомогти: до затриманих не застосовувати спецзасоби та зброю за винятком самооборони» - додав Євтушенко.

Громадянський арешт

Як відомо, у кримінальному процесі поняття громадянського арешту має назву «законне затримання». Це право кожної людини самостійно припинити злочин, попередити уникнення злочинцем слідства і суду, запобігти фальсифікації доказів та інших спроб завадити кримінальному провадженню.

Право на громадське затримання регулюється ст. 207 Кримінально процесуального кодексу України. Частина 2 цього кодексу зазначає, кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статтях 482 і 482-2 цього Кодексу:

при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;

безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні;

кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Перелік - виключний. Тобто, якщо правопорушник втік з місця злочину, проте ви побачили його, наприклад, наступного дня в іншому місці - права на його затримання у вас вже немає! Та зателефонувати до поліції і повідомити про побаченого потрібно, адже це сприятиме розкриттю злочину.

Під час затримання слід утримуватись від дій, які можуть бути кваліфіковані як перевищення меж необхідної оборони та крайньої необхідності.

Протидія правопорушнику може вчинюватись виключно у момент, коли він становить загрозу, а дії, які застосовуються до нього, повинні бути не більше тієї загрози, яку він створює.

Після затримання необхідно зателефонувати на «102», та повідомити, що сталося. Якщо такої можливості немає, можна самому доставити затриманого до найближчого відділку поліції.

Також можна законно відібрати у нападника деякі речі, зокрема - засоби та знаряддя вчинення злочину, або речі, що зберегли на собі сліди злочину. Право на тимчасове вилучення майна регулюється статтею 168 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, частина 1 даної статті встановлює, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу.