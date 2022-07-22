Сьомий пакет санкцій ЄС: в Росії відреагували черговими скаргами і звинуваченнями на адресу Заходу

Росія суттєво потерпає від того, що її найбільші банки відключили від світової мережі здійснення платежів SWIFT і вважає, що обмеження з боку Заходу є «нелегітимними». Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова, відреагувавши на оголошення сьомого пакету санкцій Євросоюзу.

У притаманній для себе манері політична діячка звинуватила західні країни у поглибленні економічної та продовольчої кризи у світі. Вона висловила думку, що із введенням нових санкцій проти Росії Європа «заганяє себе в глухий кут».

«Євросоюз із завидною завзятістю продовжує заганяти себе у глухий кут. На тлі очевидної безперспективності та марності багаторічної політики тиску на Росію дедалі більш явними стають згубні наслідки санкційних вправ ЄС для різних сегментів глобальної економіки та безпеки, у тому числі й країн-членів Євросоюзу», – сказала Захарова.

Проте буквально відразу ж додала, що «політика тиску на Росію» таки діє і санкції б’ють по Кремлю досить відчутно. Зокрема, у тому, що стосується торгівлі та роботи банківської системи.

«Євросоюз переслідує такі завдання, як обмеження використання коштів на рахунках у банках ЄС та за його межами, неможливість вільного здійснення транзиту товарів через територію/акваторію країн-членів ЄС. Відключено від SWIFT цілу низку вітчизняних банків, включно з «Россєльхозбанком», який обслуговує експорт російської сільгосппродукції. Як наслідок, серйозно ускладнені вантажоперевезення, надання фінансових та страхових послуг, порушені логістичні ланцюжки», – констатувала Захарова.