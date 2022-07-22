NYT: Захід почав ставитись до прохань України про зброю як до шуму, Київ намагається переконати його доказами

Києву потрібні значні успіхи на полі битви, щоб зберегти підтримку США і Європи, але саме їхня допомога й потрібна для здобуття цих успіхів, інформує ZN.ua.

Ще кілька тижнів тому українська армія страждала від безжальних ворожих ударів на Донбасі. Втрати були великі, а російські війська поступово захоплювали нові території. Західна підтримка ослабла на тлі зростання скептичного ставлення до перспективи, що Україна може перемогти у війні на виснаження або що відправка передового озброєння змінить хід війни.

Але попри все це, українське послання до світу не змінилося: «Ми можемо перемогти. Наша стратегія помалу, але працює. Просто нехай потік зброї продовжується».

«Ніхто не може поки сказати напевне, чи Україна здатна перемогти армію Росії, якщо кількість зброї збільшиться. І якою буде ця перемога. Українські прохання надати більше зброї стали звучати так часто, що дехто на Заході почав сприймати їх як нереалістичний шум на фоні», - пише New York Times.

Але цього тижня, використавши далекобійні артилерійські системи для знищення російської інфраструктури, Україна знову намагається переконати світ, що вона все ще здатна перемогти Росію. І тепер у неї є докази. Чиновники вказують на нещодавні успіхи, такі як удар по російському складу боєприпасів за допомогою систем HIMARS в Новій Каховці. Кілька днів тому українська артилерія пошкодила міст через Дніпро, який грав важливу роль у забезпеченні російських сил. Аналітики вважають, що це говорить про початок контрнаступу на півдні з метою визволити Херсон. У четвер українські чиновники заявили, що армія атакувала більше 200 цілей на півдні за допомогою далекобійної артилерії.

Попри відновлений український оптимізм, військові аналітики і чиновники на Заході кажуть, що говорити про поворотний момент ще зарано. І ще потрібно проробити велику роботу. Вони також застерігають, що не варто покладати аж занадто великі надії на конкретний вид зброї на тлі хаосу і нестабільності лінії фронту, яка простягається на сотні кілометрів від Харкова до Миколаєва.

«Зараз ми досягаємо того, чого не могли досягти раніше. Але прориву на фронті немає. Не існує панацеї, чарівної палички, яка принесе перемогу вже завтра», - сказав директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Однак, в Києві ключові чиновники в сфері безпеки налаштовані оптимістично.

«Чим швидше партнери забезпечать нас зброєю, тим швидше закінчиться війна», - сказав голова РНБО Олексій Данілов.

Україна отримала підтримку для її стратегії, коли США погодилися передати ще чотири установки HIMARS і інше озброєння включно з системами ППО NASAM, які допомогли б захистити українські міста від російських ракет. Міністр оборони Ллойд Остін теж оптимістично оцінює українські шанси на успіх.

«Наша допомога впливає на ситуацію на місцях. Росія думає, що вона може вистояти довше, ніж Україна і ми. Але це лише черговий російський прорахунок», - сказав він.


Лесь Димань, ZN.ua





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