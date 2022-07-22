Зруйнували, а тепер зносять: окупанти проводять дивну акцію у Маріуполі

В окупованому Маріуполі російські загарбники готуються зносити будинки, які самі перетворили на руїни.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Апостроф .

Він зазначає, що до зими окупанти збираються демонтувати 35 багатоквартирних будинків, 12 з яких віднесено до першої черги. Росіяни мають намір лише вибірково ремонтувати дитячі садки та школи.

Це стало зрозуміло з плану загарбників, який потрапив до рук української влади.

“Для зручності та зрозумілості ми перенесли план на карту Маріуполя зі збереженням позначок окупантів. Червоне – будинки першої черги демонтажу, помаранчеве – другої. Інше – ремонт”, – пише Андрющенко.

Таким чином через знищення близько 3700 квартир без житла залишиться близько 8000 маріупольців. За попередніми підрахунками з них у місті залишається щонайменше 1500 осіб.

За словами Андрющенка, цей мікрорайон не становить навіть чверті міста, але така ситуація склалася у всьому Маріуполі.

“За демонтажем не слідує ні ремонт, ні будівництво. Єдине анонсоване та фактичне будівництво на 1000 квартир за твердженням окупантів – на 2500 осіб. З пріоритетом заселення умовних бюджетників”, – зазначив чиновник.

Він закликав місцевих жителів поки ще є можливість покинути місто, оскільки росіяни не ведуть підготовку до зими, і за таких умов вони матимуть небагато шансів вижити.