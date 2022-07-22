Зруйнували, а тепер зносять: окупанти проводять дивну акцію у Маріуполі
В окупованому Маріуполі російські загарбники готуються зносити будинки, які самі перетворили на руїни.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує
Він зазначає, що до зими окупанти збираються демонтувати 35 багатоквартирних будинків, 12 з яких віднесено до першої черги. Росіяни мають намір лише вибірково ремонтувати дитячі садки та школи.
Це стало зрозуміло з плану загарбників, який потрапив до рук української влади.
“Для зручності та зрозумілості ми перенесли план на карту Маріуполя зі збереженням позначок окупантів. Червоне – будинки першої черги демонтажу, помаранчеве – другої. Інше – ремонт”, – пише Андрющенко.
Таким чином через знищення близько 3700 квартир без житла залишиться близько 8000 маріупольців. За попередніми підрахунками з них у місті залишається щонайменше 1500 осіб.
За словами Андрющенка, цей мікрорайон не становить навіть чверті міста, але така ситуація склалася у всьому Маріуполі.
“За демонтажем не слідує ні ремонт, ні будівництво. Єдине анонсоване та фактичне будівництво на 1000 квартир за твердженням окупантів – на 2500 осіб. З пріоритетом заселення умовних бюджетників”, – зазначив чиновник.
Він закликав місцевих жителів поки ще є можливість покинути місто, оскільки росіяни не ведуть підготовку до зими, і за таких умов вони матимуть небагато шансів вижити.