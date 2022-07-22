В США побоюються, що візит Пелосі на Тайвань зірветься через вторгнення китайських винищувачів у повітряний простір острова

Представники адміністрації Джо Байдена стурбовані тим, що Китай може спробувати оголосити заборонену зону для польотів над Тайванем напередодні можливого візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі, щоб спробувати зірвати поїздку. Про це пише CNN , посилаючись на одного із посадовців Білого Дому.

За інформацією видання, американські можновладці вважають, що з метою завадити Пелосі відвідати Тайвань Китай також може направити свої винищувачі в самопроголошену зону протиповітряної оборони Тайваню, що може викликати відповідь з боку Тайваню та США . Як саме відповідатимуть країни посадовець не уточнив.

CNN зазначає, що протягом останніх місяців Китай неодноразово відправляв військові літаки в самопроголошену ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню, що не є порушенням норм міжнародного права. Проте, зазвичай, це призводить до того, що Тайвань вживає запобіжних оборонних заходів, іноді піднімаючи у повітря власні винищувачі.

Згідно з трьома джерелами, знайомими з процесом планування дипломатичних візитів, Пелосі збиралася на Тайвань найближчими тижнями. Проте, якщо напередодні вильоту існуватиме загроза військового зіткнення повітряних сил Тайваню та Китаю, візит Пелосі знову може не відбутися.