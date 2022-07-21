У Джо Байдена виявили COVID-19

Президент США відчуває легкі симптоми та працює дистанційно, інформує ZN.ua.

У Джо Байдена виявили COVID-19
© The White House / Flickr

Президент США Джо Байден уранці 21 липня отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Про це йдеться в повідомленні прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, лідер Сполучених Штатів відчуває дуже легкі симптоми – напередодні він повністю вакцинувався та зробив два бустерних щеплення. Байден також почав приймати противірусний препарат Paxlovid.

Президент США перебуватиме на самоізоляції в Білому домі, однак продовжить виконувати всі обов’язки дистанційно.

«Сьогодні вранці він спілкувався телефоном із членами персоналу Білого дому і братиме участь у запланованих зустрічах у Білому домі сьогодні вранці телефоном і через Zoom зі своєї резиденції», – розповіла Жан-П'єр.


Максим Царук, ZN.ua





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