Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки

В Україні п'ятий місяць продовжується загальна мобілізація. В умовах повномасштабної війни з Росією військкомати виступили проти вручення повісток у супермаркетах та на пляжах. Стало відомо, коли документ є незаконним і від нього можна відмовитися.

Загальна мобілізація триватиме в Україні як мінімум до 23 серпня – закінчення воєнного стану, яке може бути продовжено. На порядку денному повинні вказуватися:

ПІБ одержувача, його адреса, реквізити розпорядження територіального центру комплектування та соцпідтримки;

вид повістки;

адресу ТЦК, до якої потрібно прибути;

перелік документів, які слід мати при собі;

ПІБ, підпис, друк голови ТЦК та соцпідтримки.

Повістку можна не брати, якщо вона:

вручається неуповноваженою особою;

не містить усіх необхідних реквізитів;

оформлена неналежним чином.

Відмовитися від отримання повістки краще у присутності кількох свідків. Має скластися відповідний акт. Його передають до ТЦК для визначення підстав та обставин відмови. У разі, коли військовозобов'язаний підписав повістку, а потім побачив порушення, на одержання можна оскаржити в суді.

Примітно, що оскарження повістки не звільняє українця від обов'язку прибути до центру комплектування. Уклоністам від мобілізації загрожує штраф за адміністративне порушення та подальша кримінальна відповідальність.

Голова Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, що отримання повістки не означає обов'язкової мобілізації. Українець має прибути до територіального центру комплектування та уточнити інформацію про себе.

Органи завдяки обліку мають дані та числі фахівців у тій чи іншій галузі. Полковник пояснив, що за недостатньої кількості фахівців обраного спрямування у певному регіоні, військову частину можуть формувати з осіб із інших регіонів.

Вказано, що в західних регіонах зараз більше громадян, тому мобілізаційні плани будуть більшими. Також є добровольці, які стоять у черзі, поки їх навички та знання знадобляться ЗСУ.

"Там, якщо він звертався, записали його контактні дані і в разі потреби його викликатимуть", - пояснив Горбач.

Раніше повідомлялось, що мобілізовані українці втратили заробітну плату на основному місці роботи.