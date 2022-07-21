Руїни та стихійний меморіал на місці загибелі дівчинки: як виглядає центр Вінниці після теракту Росії - фото

Через тиждень після російського теракту у Вінниці, у Будинку офіцерів та Будинку побуту, куди влучили ракети, розпочали відновлювальні роботи, а на місце загибелі маленької дівчинки люди продовжують приносити іграшки та квіти, інформує Апостроф .

Про це повідомив кореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков.

Зазначається, що працівники офісів та магазинів, що розташовувались у будівлях, розпочали роботи з пошуку вцілілого майна та продовжують розбирати завали.

За словами кореспондента, перший поверх Будинку побуду "Ювілейний" майже повністю знищено, на поверхах вище вибито вікна та двері. У той же час, Будинок офіцерів огородили, а всередину приміщення нікого не пускають, пояснюючи це слідчими діями.

"Квартал навколо перекритий, навколишні будинки без вікон. Рух дозволено тільки громадському транспорту", - розповів Роман Пєтушков.

Варто зазначити, що у четвер, 21 липня кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 26 осіб – у лікарні померла 20-річна дівчина, яка отримала 98% опіків тіла.

"Дівчину звали Ольга Лисенко. Вона була на площі Перемоги о 10:40. Ішла додому після візиту до стоматолога", – повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram-каналі.