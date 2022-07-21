Руїни та стихійний меморіал на місці загибелі дівчинки: як виглядає центр Вінниці після теракту Росії - фото

Через тиждень після російського теракту у Вінниці, у Будинку офіцерів та Будинку побуту, куди влучили ракети, розпочали відновлювальні роботи, а на місце загибелі маленької дівчинки люди продовжують приносити іграшки та квіти, інформує Апостроф.

Про це повідомив кореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков.

Зазначається, що працівники офісів та магазинів, що розташовувались у будівлях, розпочали роботи з пошуку вцілілого майна та продовжують розбирати завали.

За словами кореспондента, перший поверх Будинку побуду "Ювілейний" майже повністю знищено, на поверхах вище вибито вікна та двері. У той же час, Будинок офіцерів огородили, а всередину приміщення нікого не пускають, пояснюючи це слідчими діями.

"Квартал навколо перекритий, навколишні будинки без вікон. Рух дозволено тільки громадському транспорту", - розповів Роман Пєтушков.

Варто зазначити, що у четвер, 21 липня кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 26 осіб – у лікарні померла 20-річна дівчина, яка отримала 98% опіків тіла.

"Дівчину звали Ольга Лисенко. Вона була на площі Перемоги о 10:40. Ішла додому після візиту до стоматолога", – повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram-каналі.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
Блок рекламы


Похожие новости
Жителі окупованого Маріуполя залишаються без домівок: рашисти знесуть 35 будинків у центрі містаЖителі окупованого Маріуполя залишаються без домівок: рашисти знесуть 35 будинків у центрі міста
ЄС зробив низку винятків у сьомому пакеті санкцій прот РосіїЄС зробив низку винятків у сьомому пакеті санкцій прот Росії
Окупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупаціїОкупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупації
Масова загибель бурятів і дагестанців позначиться на майбутньому Росії: "Вже нема чого втрачати"Масова загибель бурятів і дагестанців позначиться на майбутньому Росії: "Вже нема чого втрачати"
Вже навіть пан Шольц починає прозрівати і вже бачить у росії загрозу, - Максим ЯліВже навіть пан Шольц починає прозрівати і вже бачить у росії загрозу, - Максим Ялі
У США звинуватили Росію у брехні після заяви Лаврова про "розширення географії війни"У США звинуватили Росію у брехні після заяви Лаврова про "розширення географії війни"
Війська РФ обстріляли Центральний ринок БахмутаВійська РФ обстріляли Центральний ринок Бахмута
Директор ЦРУ: незначне просування на Донбасі коштувало Росії 15 тис. військових вбитими і 45 тис. – пораненимиДиректор ЦРУ: незначне просування на Донбасі коштувало Росії 15 тис. військових вбитими і 45 тис. – пораненими
Право на самовизначення: в Росії активізувалися корінні народиПраво на самовизначення: в Росії активізувалися корінні народи
«Цього недостатньо»: Зеленський про сьомий пакет санкцій проти Росії«Цього недостатньо»: Зеленський про сьомий пакет санкцій проти Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости