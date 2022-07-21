Заява Байдена про його захворювання на рак переполошило весь світ: з'явилося пояснення

Президент США Джо Байден заявив, що у нього розвинувся рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство.

Слова Байдена приголомшили громадськість та швидко розійшлися гучними заголовками у світовій пресі.

«Ось чому у мене і, чорт забирай, у багатьох інших людей, з якими я виріс, рак, і чому довгий час у Делавері був найвищий рівень захворюваності на рак у країні», — сказав Байден під час виступу про глобальне потепління, в якому президент США описав викиди нафтопереробних заводів неподалік будинку свого дитинства в Клеймонті, штат Делавер.

Внаслідок цього Білому Дому довелося екстрено пояснювати, що Байден мав на увазі лікування раку шкіри, яке він проходив минулого року ще до вступу на посаду.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс уточнив, що у Байдена видалили «немеланомний рак шкіри».

У ЗМІ зазначають, що незрозуміло, чому Байден вирішив використати дієслово теперішнього часу, щоб описати свій досвід лікування раку.

Тим часом, як зазначає видання New York Post, письменник Майкл Меліс пожартував : «Не турбуйтеся про те, що у Джо Байдена рак, він одружений з лікарем», маючи на увазі той факт, що перша леді Джилл Байден використовує почесне звання «лікар» після того, як здобула докторську ступінь у галузі освіти у 2007 році.