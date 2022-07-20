Подоляк вважає, що Лаврова погано вчили не лише міжнародному праву, а й географії

Радник голови ВП Михайло Подоляк опублікував у Twitter репліку, в якій припускає, що глава МЗС РВ Сергій Лавров погано розуміється як на міжнародному праві, так і на географії.

Репліку було опубліковано після заяви Лаврова про те, що "якщо Захід поставить Києву далекобійну зброю, географічні завдання "спецоперації" в Україні відсунуться ще далі" Глава МЗС агресора заявив про претензії на всі східні та південні області України.

"Очевидно, у МДІМВ погано викладали не тільки географію, а й міжнародне право. Інакше глава МЗС ?? міг би знати, що війна – це війна, окупація – це окупація, а знищення нації – геноцид. А ось географії С. Лаврова навчать Збройні Сили України та далекобійна артилерія. Трохи терпіння", - відповідає Лавровут Подоляк.