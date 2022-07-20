Подоляк вважає, що Лаврова погано вчили не лише міжнародному праву, а й географії
Він заявляє, що географії Лаврова навчать Збройні сили України, інформує
Радник голови ВП Михайло Подоляк
Репліку було опубліковано після заяви Лаврова про те, що "якщо Захід поставить Києву далекобійну зброю, географічні завдання "спецоперації" в Україні відсунуться ще далі" Глава МЗС агресора заявив про претензії на всі східні та південні області України.
"Очевидно, у МДІМВ погано викладали не тільки географію, а й міжнародне право. Інакше глава МЗС ?? міг би знати, що війна – це війна, окупація – це окупація, а знищення нації – геноцид. А ось географії С. Лаврова навчать Збройні Сили України та далекобійна артилерія. Трохи терпіння", - відповідає Лавровут Подоляк.