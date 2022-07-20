Ще кілька сотень "вантажів 200": ЗСУ оновили статистику втрат окупантів

Українці продовжують відстоювати свою незалежність та гнати геть російських окупантів зі своєї землі – за добу було знищено близько 200 ворожих військових та багато техніки, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38750 (+200) осіб ліквідовано,

танків ? 1700 (+9) од,

бойових броньованих машин ? 3905 (+13) од,

артилерійських систем – 856 (+5) од,

РСЗВ - 250 (+2) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків – 221 (+1) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 703 (+10),

крилаті ракети - 167 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8) од,

спеціальна техніка - 70 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.