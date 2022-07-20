Ще кілька сотень "вантажів 200": ЗСУ оновили статистику втрат окупантів

Українці продовжують відстоювати свою незалежність та гнати геть російських окупантів зі своєї землі – за добу було знищено близько 200 ворожих військових та багато техніки, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 38750 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1700 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ? 3905 (+13) од,
  • артилерійських систем – 856 (+5) од,
  • РСЗВ - 250 (+2) од,
  • засоби ППО - 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+1) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 703 (+10),
  • крилаті ракети - 167 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 70 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.


Марія Швець, Апостроф





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