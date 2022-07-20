ЄС здатен пережити зиму без російського газу — єврокомісар

Європейський союз має механізми, які у разі потреби дозволять обійтися цієї зими без постачання російського газу, заявив у середу член Єврокомісії з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон на пресконференції у Брюсселі.

"Вважаю, що у нас є все, зокрема й запропонований сьогодні план зі скорочення споживання газу, щоб мати можливість провести найближчу зиму без російського газу", - сказав він, відповідаючи на питання: «чи не буде у разі припинення постачання з Росії ризик введення обмежень на споживання газу в країнах ЄС?»

Водночас глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн не виключає повного припинення постачання газу з Росії. За її словами, якщо Єврокомісія затвердить план скорочення споживання газу на 15% до весни 2023 року, країни спочатку мають самі вирішувати, чи виконувати це завдання. Але якщо ситуація з енергопостачанням перетвориться на «загрозливу», таке обмеження стане обов’язковим.