Українські військові врятували на острові Зміїному кота, який кілька місяців жив у окупації: фото

Наприкінці червня український острів Зміїний у Чорному морі був звільнений від російських окупантів, і нині продовжується його розмінування. Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) відзвітувало про виконану роботу в соцмережах та порадувало несподіваною знахідкою, інформує Апостроф .

Крім озброєння та техніки, що залишилися на Зміїному після відходу загарбників, Розвідка знайшла кота. Тварина знаходилася на острові під час бомбардувань та дивом вижила.

"Знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації", - йдеться у заяві відомства у Facebook.

Фото: ГУР МОУ

На фото, опублікованому ГУР МОУ, один із захисників тримає у руках чорного кота. Новина про його порятунок та евакуацію особливо зворушила українців.

"Дякую за роботу, а щодо кота - розчулили, турботливі та відважні наші хлопці". "Наші хлопці і у цій війні відзначилися порятунком тварин". "Сонечко волохате, бідне, що воно пережило? Слава ЗСУ!" - пишуть у коментарях.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Відео з острову Зміїний