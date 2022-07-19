Newsweek: Група «Вагнер» понизила вимоги для нових найманців через великі втрати в Україні
В Міноборони Британії впевнені, що це сильно вплине на ефективність російських найманців у бою, інформує
Група російських найманців «Вагнер» зазнала великих втрат під час участі у війні, яку Росія розв’язала проти України. Через це керівництво групи понизило вимоги для тих, хто хоче взяти в руки зброю за гроші.
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«Вагнер понижує вимоги для рекрутів, наймає засуджених злочинців і людей, які раніше були в чорному списку. Нові рекрути проходять дуже обмежену підготовку», - пояснили в Міноборони королівства, додаючи, що це вплине на ефективність російських найманців у боях.