Newsweek: Група «Вагнер» понизила вимоги для нових найманців через великі втрати в Україні

Група російських найманців «Вагнер» зазнала великих втрат під час участі у війні, яку Росія розв’язала проти України. Через це керівництво групи понизило вимоги для тих, хто хоче взяти в руки зброю за гроші.

Про це пише Newsweek з посиланням на міністерство оборони Великої Британії, де зауважили, що Москва використала «Вагнер» в якості підкріплення сил на лінії фронту, а також щоб частково «пом’якшити нестачу особового складу і втрати» у війні проти України. У британському міністерстві впевнені, що російські найманці грали центральну роль у боях за контроль над містом Попасна і Лисичанськ.

«Вагнер понижує вимоги для рекрутів, наймає засуджених злочинців і людей, які раніше були в чорному списку. Нові рекрути проходять дуже обмежену підготовку», - пояснили в Міноборони королівства, додаючи, що це вплине на ефективність російських найманців у боях.