Імовірність нападу з Придністров'я: Жданов оцінив ризики та назвав, що загрожує одеситам

Військовий експерт Олег Жданов оцінив, чи може зараз відкритись новий напрямок атак на Україну з Придністров'я.

Про це Олег Жданов розповів під час національного інформаційного телемарафону. За його словами, Україна може однією спецоперацією вирішити питання про існування російських військ на території невизнаного Придністров'я. І Росія, - переконаний експерт, чудово розуміє, що Україна має набагато більше сил, ніж російських військ на території Придністров'я.

Тому, на даний момент, єдине, що може здійснюватися з території так званої "ПМР", що не визнана, це аеророзвідка наших територій.

"Російська Федерація вже це зрозуміла, що без посилення, без збільшення чисельності угруповання військ у Придністров'ї робити будь-які рухи у плані військових дій чи конфронтації не варто. Тому що у нас є набагато більше сил, і ми можемо просто однією операцією вирішити взагалі питання існування групи російських військ на території Придністров'я. Якщо нас попросить про це та сама Молдова. Тому вони просто ведуть розвідку, на жаль, і можуть передавати координати цілей для ракетних ударів по Одесі", - сказав Жданов.