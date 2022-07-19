Імовірність нападу з Придністров'я: Жданов оцінив ризики та назвав, що загрожує одеситам

армія придністров'я війська

Військовий експерт Олег Жданов оцінив, чи може зараз відкритись новий напрямок атак на Україну з Придністров'я.

Про це Олег Жданов розповів під час національного інформаційного телемарафону. За його словами, Україна може однією спецоперацією вирішити питання про існування російських військ на території невизнаного Придністров'я. І Росія, - переконаний експерт, чудово розуміє, що Україна має набагато більше сил, ніж російських військ на території Придністров'я.

Тому, на даний момент, єдине, що може здійснюватися з території так званої "ПМР", що не визнана, це аеророзвідка наших територій.

Олег Жданов

"Російська Федерація вже це зрозуміла, що без посилення, без збільшення чисельності угруповання військ у Придністров'ї робити будь-які рухи у плані військових дій чи конфронтації не варто. Тому що у нас є набагато більше сил, і ми можемо просто однією операцією вирішити взагалі питання існування групи російських військ на території Придністров'я. Якщо нас попросить про це та сама Молдова. Тому вони просто ведуть розвідку, на жаль, і можуть передавати координати цілей для ракетних ударів по Одесі", - сказав Жданов.

Сергеевка, руины, обстрел, война, Одесская область


Анна Вернигора, politeka.net





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський назвав кількість ракет, які РФ застосувала проти України за 145 днів війниЗеленський назвав кількість ракет, які РФ застосувала проти України за 145 днів війни
"Одеса буде однією з перших цілей": в Інституті війни попередили про новий наступ, назвавши терміни"Одеса буде однією з перших цілей": в Інституті війни попередили про новий наступ, назвавши терміни
Європі до кінця цього року загрожує жорстка енергетична криза — The EconomistЄвропі до кінця цього року загрожує жорстка енергетична криза — The Economist
Логістику росіян можна знищити, зруйнувавши два мости: експерт назвав їхЛогістику росіян можна знищити, зруйнувавши два мости: експерт назвав їх
Мінус 38 тисяч окупантів з початку повномасштабної війни: Генштаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворогаМінус 38 тисяч окупантів з початку повномасштабної війни: Генштаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога
Трюдо назвав «дуже важким» рішення повернути газову турбіну для Nord StreamТрюдо назвав «дуже важким» рішення повернути газову турбіну для Nord Stream
Мінфін США назвав 18 країн, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкціїМінфін США назвав 18 країн, які допомагають Росії та Білорусі обходити санкції
Анатолій Якименко заявив, що подальше існування російської ідеї загрожує світуАнатолій Якименко заявив, що подальше існування російської ідеї загрожує світу
Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."
Двом бійця "Азову" загрожує страта — ЗМІДвом бійця "Азову" загрожує страта — ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости