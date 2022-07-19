США зробили останнє попередження союзнику РФ на Кавказі – експерт

Вашингтон зміцнюватиме відносини з Баку та Анкарою, щоб не допустити зміцнення співпраці Росії та Ірану, інформує ZN.ua.

США зробили останнє попередження союзнику РФ на Кавказі – експерт
© провэд.рф

Розв'язана Росією війна в Україні проєктується на Південний Кавказ, де ключовим союзником агресора є Вірменія.

Сполучені Штати зміцнюватимуть відносини з Туреччиною й Азербайджаном, одночасно посилаючи Єреванові сигнал: дружба з РФ та Іраном загрожує серйозним погіршенням відносин з Вашингтоном, вважає російський військовий експерт Павєл Фельгенгауер.

Незадовго до російського вторгнення в Україну до Москви приїжджав голова ЦРУ Вільям Бернс. Візит високопосадовця зазвичай означає, що ситуація близька до критичної, і це останнє попередження США.

«Голова ЦРУ їздить лише тоді, коли звичайні дипломатичні канали вже не працюють. Він робить оцінку. (…) Це може бути останнє попередження Вірменії про те, що якщо вона продовжить, з точки зору США, підтримувати близькі відносини як з Росією, так і з Іраном, то можуть бути дуже серйозні охолодження зі Сполученими Штатами», - додає експерт.

Кроки Вашингтона не пов'язані безпосередньо з Вірменією, пояснює Фельгенгауер. Йдеться про те, щоб перешкодити зміцненню союзу РФ та Ірану, які «схоже, завтра укладуть союз, що загалом вплине серйозно на всю ситуацію на Близькому Сході та Закавказзі».

Підтримуючи відносини з Москвою, Єреван може опинитися в одному таборі з Іраном, Росією та Білоруссю, попереджає експерт. Надалі США почнуть зміцнювати відносини з Азербайджаном, а також, ймовірно, з Туреччиною, стверджує Фельгенгауер.

«Ситуація війни в сусідньому регіоні проєктується на Близький Схід, на Закавказзя, веде до подальшої конфронтації та протистояння. А з Росією, так. Це не провина Вірменії. Це її біда, що в неї інших союзників немає за великим рахунком, крім Ірану та Росії. Але коли в тебе такі союзники, у тебе багато ворогів», - зауважив Фельгенгауер.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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