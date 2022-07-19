Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку вступу Фінляндії та Швеції до НАТО — The Hill

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію на підтримку вступу Фінляндії і Швеції до НАТО, повідомляє The Hill .

Резолюцію підтримали 394 голосами, проти проголосували 18 республіканців. Також за даними видання, двоє демократів і 17 республіканців не голосували.

Резолюція виражає підтримку «історичного рішення» Фінляндії та Швеції подати заявку на вступ в НАТО та закликає країни-члени офіційно підтримати їх приєднання до Альянсу.

Резолюція також виступає проти будь-яких спроб РФ вороже відповісти на рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до Альянсу та закликає членів НАТО виконати зобов’язання щодо витрат на оборону.

Прагнення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО посилилося, особливо після того, як 24 лютого Росія почала вторгнення в Україну.

Лідер більшості в Палаті представників Стені Хоєр (Демократична партія) висловив підтримку резолюції і підкреслив цінність, яку ці країни внесуть в Альянс.

«Разом Фінляндія та Швеція додадуть значні можливості колективній обороні НАТО та зроблять Балтійський регіон більш безпечним на тлі російської агресії», — сказав Хоєр.

Він також закликав до «стратегічної поразки» Росії у війні, наголошуючи на міжнародному значенні перемоги Києва.

«Владімір Путін не повинен виграти цю війну. Не лише заради українців та їхньої надзвичайної хоробрості, а також хоробрості та лідерства Зеленського, їхнього президента, але тому, що вільний світ має надіслати дуже сильний, чіткий і безпомилковий сигнал про те, що тиранія не переможе», – сказав він.

Конгресмен Майкл Тернер, високопоставлений член Комітету з розвідки Палати представників і автор резолюції, заявив, що Фінляндія та Швеція будуть важливими для безпеки НАТО.

«Стратегічне розташування Фінляндії та Швеції в північній Європі, передові війська та спільна позиція разом із США та НАТО означають, що їхній вступ швидко зміцнить трансатлантичну безпеку», — сказав він під час дебатів у Палаті представників.

«Фінляндія та Швеція мають добре підготовлені збройні сили, сучасні складні системи озброєнь і зобов’язалися виділяти два відсотки свого валового внутрішнього продукту на витрати на оборону. Обидві армії добре сумісні з силами НАТО, вони брали участь у численних операціях під проводом НАТО», – додав він.