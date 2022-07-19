Компанія "Baykar", яка виробляє безпілотники, ніколи не продасть їх Росії

Гендиректор турецької компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що компанія не продаватиме Росії безпілотники Bayraktar TB2, повідомляє CNN.

"Ми ніколи такого не робили і не зробимо. Тому що ми підтримуємо Україну, її суверенітет, її опір та незалежність", – зазначив підприємець.

Тим часом, у Норвегії запустили кампанію зі збору коштів для купівлі ударного безпілотника Bayraktar TB2 для потреб ЗСУ.