Компанія "Baykar", яка виробляє безпілотники, ніколи не продасть їх Росії

Про це запевнив голова турецької компанії з виробництва безпілотників Халук Байрактар, інформує ZN.ua.

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Гендиректор турецької компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що компанія не продаватиме Росії безпілотники Bayraktar TB2, повідомляє CNN.

"Ми ніколи такого не робили і не зробимо. Тому що ми підтримуємо Україну, її суверенітет, її опір та незалежність", – зазначив підприємець.

Тим часом, у Норвегії запустили кампанію зі збору коштів для купівлі ударного безпілотника Bayraktar TB2 для потреб ЗСУ.


Антон Герасименко, ZN.ua





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