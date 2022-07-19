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2022-07-19
Компанія "Baykar", яка виробляє безпілотники, ніколи не продасть їх Росії
Про це запевнив голова турецької компанії з виробництва безпілотників Халук Байрактар, інформує
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Гендиректор турецької компанії Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що компанія не продаватиме Росії безпілотники Bayraktar TB2,
"Ми ніколи такого не робили і не зробимо. Тому що ми підтримуємо Україну, її суверенітет, її опір та незалежність", – зазначив підприємець.
Тим часом, у Норвегії запустили кампанію зі збору коштів для купівлі ударного безпілотника Bayraktar TB2 для потреб ЗСУ.
Антон Герасименко, ZN.ua