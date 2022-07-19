Вибори кандитатів на крісло Джонсона: залишилось четверо

В Британії продовжують обирати кандидатів на посаду прем'єр-міністра, інформує ZN.ua.

Вибори кандитатів на крісло Джонсона: залишилось четверо

У Британії завершився третій тур виборів кандидатів на посаду прем'єр-міністра. З п'яти претендентів далі пройшли четверо, повідомляє Guardian.

Перше місце, як і в попередніх двох турах, посів екс-міністр фінансів Ріші Сунак — він набрав 115 голосів. На другому і третьому місцях — відповідно колишня очільниця Міноборони Пенні Мордонт з 82 голосами та міністерка закордонних справ Ліз Трасс (71 голос). Четверте місце посіла міністерка з рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох, яка набрала 58 голосів.

З виборчої гонки вибув член парламенту Том Тугендат — він набрав 37 голосів членів Консервативної партії.

У вівторок і середу цього тижня депутати-торі мають провести ще два голосування, щоб визначити двох кандидатів, які і позмагаються за прем'єрське крісло в останньому етапі після канікул.

Як повідомляє Guardian, останні кілька раундів, ймовірно, будуть проходити у боротьбі між групами «будь-хто, крім Сунака» та «будь-хто, крім Трасс», аби не допустити одного з них до останнього етапу.

Нагадаємо, що 7 липня Борис Джонсон подав у відставку, а його наступника Консервативна партія має обрати до 5 вересня.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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