Євросоюз вдвічі збільшить імпорт газу з Азербайджану — угода

Сторони домовилися про збільшення обсягів постачання газу на тлі намагань ЄС скоротити свою залежність від російського газу, інформує ZN.ua.

Євросоюз вдвічі збільшить імпорт газу з Азербайджану — угода
© Ursula von der Leyen/Twitter

Євросоюз підписав угоду про подвоєння імпорту природного газу з Азербайджану, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Пропускна здатність Південного газотранспортного коридору має збільшитись із 8.1 мільярда до 12 мільярдів кубометрів газу, а через кілька років — до 20 мільярдів.

Ляєн підкреслила, що постачання газу з Росії до Європи є ненадійним, тому ЄС вирішив звернутись до «більш надійних постачальників», одним із яких вважають Азербайджан.

Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.

Today we are laying the ground for a new partnership in this area.

And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022


Анастасія Дейна, ZN.ua





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