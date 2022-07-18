Євросоюз вдвічі збільшить імпорт газу з Азербайджану — угода
Сторони домовилися про збільшення обсягів постачання газу на тлі намагань ЄС скоротити свою залежність від російського газу, інформує
Євросоюз підписав угоду про подвоєння імпорту природного газу з Азербайджану,
Пропускна здатність Південного газотранспортного коридору має збільшитись із 8.1 мільярда до 12 мільярдів кубометрів газу, а через кілька років — до 20 мільярдів.
Ляєн підкреслила, що постачання газу з Росії до Європи є ненадійним, тому ЄС вирішив звернутись до «більш надійних постачальників», одним із яких вважають Азербайджан.
Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)
Today we are laying the ground for a new partnership in this area.
And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain.
https://t.co/DQtFG7GFbu July 18, 2022