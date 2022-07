Євросоюз вдвічі збільшить імпорт газу з Азербайджану — угода

Євросоюз підписав угоду про подвоєння імпорту природного газу з Азербайджану, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Пропускна здатність Південного газотранспортного коридору має збільшитись із 8.1 мільярда до 12 мільярдів кубометрів газу, а через кілька років — до 20 мільярдів.

Ляєн підкреслила, що постачання газу з Росії до Європи є ненадійним, тому ЄС вирішив звернутись до «більш надійних постачальників», одним із яких вважають Азербайджан.