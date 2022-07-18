"Не сидів склавши руки": у Китаї розкрили своє ставлення до України та росії, офіційна заява

Путін і Сі Цзіньпін

Глава МЗС Китаю Ван І, коментуючи війну рф проти України, заявив, що його країна не "сидить склавши руки".

Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ КНР.

За словами Ван І, війна росії проти України мала серйозний вплив не тільки на Європу, а й на весь світ. Міністр нагадав нещодавню зустріч глав МЗС G20, де всі сторони "були глибоко стурбовані".

У розмові з угорським колегою Петером Сійярто Ван І також зазначив, що Китай не є стороною конфлікту, проте "не сидів склавши руки, не кажучи вже про те, щоб підливати олії у вогонь".

Володимир Путін і Сі Цзіньпін

"У довгостроковій перспективі всі сторони мають обговорити створення збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру та безпеки", - йдеться у заяві.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І, на яких, зокрема, обговорив позицію КНР щодо війни росії проти України.

Ентоні Блінкен

Блінкен висловив стурбованість з приводу "приєднання" Пекіна до Москви, а також наголосив, що Китай не діє нейтрально щодо України та допомагає посилити російську пропаганду.


Тарас Галушко, politeka.net





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