Помічник Путіна заявив, що Росія планує «позбутися» SWIFT

Влада РФ працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT. Про це заявив помічник російського президента з економічних питань Максім Орєшкін, повідомляє Медуза.

«Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове завдання… Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність», — сказав Орєшкін.

За його словами, з наступного тижня влада РФ планує зустрітися з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, «як налаштовувати платежі».

Помічник Путіна також додав, що з партнерами з Китаю обговорюються ще й «інші інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію».