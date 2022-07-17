Помічник Путіна заявив, що Росія планує «позбутися» SWIFT

За його словами, допомагати в цьому будуть «партнери з Туреччини та Китаю», інформує ZN.ua.

Помічник Путіна заявив, що Росія планує «позбутися» SWIFT

Влада РФ працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT. Про це заявив помічник російського президента з економічних питань Максім Орєшкін, повідомляє Медуза.

«Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове завдання… Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність», — сказав Орєшкін.

За його словами, з наступного тижня влада РФ планує зустрітися з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, «як налаштовувати платежі».

Помічник Путіна також додав, що з партнерами з Китаю обговорюються ще й «інші інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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