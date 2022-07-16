Побиття окупанта з символікою «Z»: Кримські татари знову стали об’єктом інформаційного терору

Російські Telegram-канали почали поширювати дезінформацію про «невирішене національне питання в Криму»

Побиття окупанта з символікою «Z»: Кримські татари знову стали об’єктом інформаційного терору
Кримскі татари зазнають чергових інформаційних атак
© Людмила Денісова / Facebook

Аналітики Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО кілька днів поспіль фіксують розгортання російських ІПсО (інформаційно-психологічних операцій) проти кримських татар, котра базується на факті побиття кримськими татарами окупанта з символікою «Z».

За інформацією ЦПД, після тиражування новини про побиття, російські Telegram-канали почали поширювати дезінформацію: «кримські татари – терористи, бо майже 80% з них підтримують «Хізб-ут-Тахрір» (міжнародна ісламська політична партія), що підтверджується фактами затримання останніх за статтею 205.5 КК РФ».

«Наступною хвилею ІПсО стало тиражування тези, що «на півострові досі можна зустріти кримськотатарські прапори, які спокійно висять на флагштоках, що означає невирішене національне питання в Криму», - повідомляють в ЦПД.

Фіксування ІПсО такого роду є дуже тривожним сигналом, оскільки репресії проти кримськотатарського народу 2014-2015 років розпочиналися саме з повідомлень про високу ймовірність вчинення терактів кримськими татарами.


Артем Руденко, ZN.ua





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