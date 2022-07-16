Побиття окупанта з символікою «Z»: Кримські татари знову стали об’єктом інформаційного терору
Російські Telegram-канали почали поширювати дезінформацію про «невирішене національне питання в Криму»
Аналітики Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО кілька днів поспіль фіксують розгортання російських ІПсО (інформаційно-психологічних операцій) проти кримських татар, котра базується на факті побиття кримськими татарами окупанта з символікою «Z».
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«Наступною хвилею ІПсО стало тиражування тези, що «на півострові досі можна зустріти кримськотатарські прапори, які спокійно висять на флагштоках, що означає невирішене національне питання в Криму», - повідомляють в ЦПД.
Фіксування ІПсО такого роду є дуже тривожним сигналом, оскільки репресії проти кримськотатарського народу 2014-2015 років розпочиналися саме з повідомлень про високу ймовірність вчинення терактів кримськими татарами.