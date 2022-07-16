Росія проводить в Німеччині інформаційну спецоперацію для дискредитації України – ГУР
Для цього РФ використовує фейк про «шпигунство» СБУ за місією ОБСЄ на Донбасі та «коментарі» в соцмережах, інформує
Російські інформаційні сили, за кураторства адміністрації президента держави-агресора, розпочали чергову дезінформаційну кампанію в Німеччині, намагаючись дискредитувати президента Володимира Зеленського і знизити рівень підтримки України. Про це повідомляє
Щоб досягти своїх цілей, росіяни передали журналістам видання «Deutschland-Kurier» «матеріали», які нібито виявили в регіональному відділенні Служби безпеки України в місті Маріуполі.
Ці «документи» начебто свідчать про роботу української спецслужби щодо Місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на Донбасі. Їх використали в матеріалі під назвою «Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?»
Для розповсюдження статті серед аудиторії ФРН у соцмережах представники Росії використали так звану «фабрику фейків». Зокрема, за її допомогою були прописані кілька стандартизованих «коментарів» для поширення під публікаціями і створення враження активного обговорення матеріалу:
- Я не розумію, навіщо ми далі підтримуємо режим, від якого з кожним днем усе гірше пахне.
- З Україною вже час завершувати. Нехай Путін із нею розбирається.
- Підтримка України спричинила катастрофу в німецькій економіці. Англійська преса відкрито знущається з наших труднощів. Час припиняти це самогубне божевілля.
- Україна – слухняна маріонетка Вашингтона й Лондона. Якби вони не схвалили таку поведінку – українці не наважилися б шпигувати за ОБСЄ.