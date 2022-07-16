Газпром уже знайшов привід не забирати турбіну Siemens, яку вимагав як умову постачання газу до Європи

Тепер Газпром перебуває у пошуку інформаційних приводів, щоби постійно освіжати ситуацію, інформує ZN.ua.

Газпром уже знайшов привід не забирати турбіну Siemens, яку вимагав як умову постачання газу до Європи

Російський монополіст компанія «Газпром», відмовчавши тиждень після рішення Канади повернути після ремонту підсанкційну турбіну для газопроводу Nord Stream-1, заявила, що не може її забрати. Про це йдеться у Телеграм-каналі "Газпрому".

«Газпром» не має в своєму розпорядженні жодного документа, що дозволяє компанії Siemens вивезти з Канади газотурбінний двигун для КС «Портова», який знаходиться там на ремонті», - йдеться в повідомленні.

Станом на 14 липня «Газпром», як випливало з повідомлення, не мав наміру уточнювати питання з документами. І попереджав, що подальша робота компресорної станції на газопроводі, через який сьогодні йдуть основні поставки газу до Європи, під питанням.

Очевидно, що так і не дочекавшись очікуваної реакції, за дві доби, вранці 16 червня «Газпром» видав ще одне повідомлення.

"Газпром" офіційно звернувся до Siemens (компанія-виробник турбіни, - ред.) з проханням надати документи, що дозволяють вивезти газотурбінний двигун для КС "Портова"", - йдеться в повідомленні, з якого можна припустити, що наступна серія баталій вибухне на ґрунті спілкування з Siemens.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Блок рекламы


Похожие новости
Спецслужби РФ намагаються відстежувати маршрути постачання зброї до України — ГУРСпецслужби РФ намагаються відстежувати маршрути постачання зброї до України — ГУР
Ніколенко відповів Орбану: «Економіку Європи вбивають не санкції против РФ»Ніколенко відповів Орбану: «Економіку Європи вбивають не санкції против РФ»
Трюдо назвав «дуже важким» рішення повернути газову турбіну для Nord StreamТрюдо назвав «дуже важким» рішення повернути газову турбіну для Nord Stream
"Відразу припинимо, якщо...": у РНБО розповіли про умову та дедлайн припинення війни"Відразу припинимо, якщо...": у РНБО розповіли про умову та дедлайн припинення війни
ЄС готується до раптового припинення постачання газу з РФ — BloombergЄС готується до раптового припинення постачання газу з РФ — Bloomberg
Питання винятків для РФ є дуже небезпечним: Зеленський про рішення Канади повернути турбіну Nord StreamПитання винятків для РФ є дуже небезпечним: Зеленський про рішення Канади повернути турбіну Nord Stream
Канада согласилась передать турбину «Газпрому» вопреки позиции УкраиныКанада согласилась передать турбину «Газпрому» вопреки позиции Украины
Депутат звинуватив уряд у брехні: в Україні профіцит газу власного видобутку для потреб населенняДепутат звинуватив уряд у брехні: в Україні профіцит газу власного видобутку для потреб населення
Франція закликала Євросоюз підготуватися до відключення газу Росією, що станеться з великою ймовірністюФранція закликала Євросоюз підготуватися до відключення газу Росією, що станеться з великою ймовірністю
Окупанти залишили без газу жителів Пологівського, Мелітопольського та Василівського районів — ФедоровОкупанти залишили без газу жителів Пологівського, Мелітопольського та Василівського районів — Федоров
Последние новости
Подгружаем последние новости