Газпром уже знайшов привід не забирати турбіну Siemens, яку вимагав як умову постачання газу до Європи

Російський монополіст компанія «Газпром», відмовчавши тиждень після рішення Канади повернути після ремонту підсанкційну турбіну для газопроводу Nord Stream-1, заявила, що не може її забрати. Про це йдеться у Телеграм-каналі "Газпрому".

«Газпром» не має в своєму розпорядженні жодного документа, що дозволяє компанії Siemens вивезти з Канади газотурбінний двигун для КС «Портова», який знаходиться там на ремонті», - йдеться в повідомленні.

Станом на 14 липня «Газпром», як випливало з повідомлення, не мав наміру уточнювати питання з документами. І попереджав, що подальша робота компресорної станції на газопроводі, через який сьогодні йдуть основні поставки газу до Європи, під питанням.

Очевидно, що так і не дочекавшись очікуваної реакції, за дві доби, вранці 16 червня «Газпром» видав ще одне повідомлення.

"Газпром" офіційно звернувся до Siemens (компанія-виробник турбіни, - ред.) з проханням надати документи, що дозволяють вивезти газотурбінний двигун для КС "Портова"", - йдеться в повідомленні, з якого можна припустити, що наступна серія баталій вибухне на ґрунті спілкування з Siemens.