Нам вже доводилося зупиняти контрнаступ через повільне постачання зброї — Зеленський

Він наголосив, що найцінніше - життя людей, саме тому ЗСУ потрібно для цих операцій більше часу, ніж вважалося раніше.

Нам вже доводилося зупиняти контрнаступ через повільне постачання зброї — Зеленський
© Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен пройдений кілометр під час контрнаступу коштує життя наших військових. Під час інтерв'ю El Mundo він зауважив, що для України найбажаніший результат – звільнити свою територію, але зберегти свій народ, інформує ZN.ua.

"Якщо поля заміновані, ми не можемо відправити наших солдатів вмирати. У реальному житті, на жаль, ціна дуже висока, а життя наших військових дуже дорогі.Люди - не ресурс, як для Росії, а найбільший наш скарб", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Силам оборони потрібен час. Хоча, інколи і його в українських військових немає. Він нагадав, що вже були випадки, коли контрнаступ доводилося зупиняти через те, що артилерія прибувала дуже пізно.

"У нас були проливні дощі, які сповільнили прогрес. Партнери доставляли зброю повільніше, ніж очікувалося, і для нас важливо мати всю зброю перед початком. Ця осінь у нас вже була. Довелося зупинити наступ, бо артилерія прибула надто пізно, - пояснив Зеленський. - Головний двигун – наші військові, і вони щодня наступають. Я віддаю перевагу, щоб він тривав два місяці і щоб тисячі людей померли, чи щоб він тривав чотири місяці і щоб померло менше людей? Життя людини - це найголовніше".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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