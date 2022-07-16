Ситуація на Донбасі: десятки обстрілів й авіаудари біля Авдіївки, Берестового та Нью-Йорка

Ворожі спроби штурму у напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися, інформує ZN.ua.

Ситуація на Донбасі: десятки обстрілів й авіаудари біля Авдіївки, Берестового та Нью-Йорка
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На донецькому напрямку ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка наші захисники успішно відбили. Про це та інше йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

На бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.

Ворожі спроби штурму у напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися. Така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти – Вершина. Противник відійшов. Після перегрупування відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають.

На авдіївському, курахівському, новопавлівському та запорізькому напрямках з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.


Оксана Коваль, ZN.ua





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