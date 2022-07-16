Росіяни вночі атакували Чугуїв: є загиблі та постраждалі, під завалами й далі шукають людей

Рятувальники вже знайшли тіла чоловіка та жінки.

Росіяни вночі атакували Чугуїв: є загиблі та постраждалі, під завалами й далі шукають людей
© Getty Images

Російські війська цієї ночі, о 03:40, атакували місто Чугуїв в Харківській області, внаслідок чого є загиблі та поранені громадяни. У ДСНС повідомили, що окупанти влучили у двоповерховий житловий будинок, який наразі є частково зруйнованим, інформує ZN.ua.

"Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м. Постраждало 2 чоловіки, із них з під завалу було врятовано 1, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Також рятувальники з під завалів вилучили тіла двох людей, чоловіка та жінки", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють рятувальники, вони шукають людей.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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