Росіяни вночі атакували Чугуїв: є загиблі та постраждалі, під завалами й далі шукають людей

Російські війська цієї ночі, о 03:40, атакували місто Чугуїв в Харківській області, внаслідок чого є загиблі та поранені громадяни. У ДСНС повідомили , що окупанти влучили у двоповерховий житловий будинок, який наразі є частково зруйнованим, інформує ZN.ua .

"Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м. Постраждало 2 чоловіки, із них з під завалу було врятовано 1, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Також рятувальники з під завалів вилучили тіла двох людей, чоловіка та жінки", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють рятувальники, вони шукають людей.