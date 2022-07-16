Повернення турбін Nord Stream: канадські депутати вимагають від уряду юридичного роз’яснення спірного рішення

У Парламенті Канади висловили ініціативу щодо юридичної перевірки рішення уряду стосовно повернення підсанкційних турбін Nord Stream Німеччині. Засідання за участі глави МЗС Мелані Жолі відбудеться 22 липня. Про це повідомляє Politico .

За інформацією видання, двох федеральних міністрів і трьох послів просять виступити перед Комітетом із закордонних справ Палати громад, щоб обговорити суперечливе рішення уряду Канади повернути шість турбін Nord Stream 1 Німеччині.

Під час засідання в п’ятницю комітет вирішив звернутися до міністерки закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона, щоб ті пояснили, чому уряд вирішив скасувати санкції проти Росії та повернути частину трубопроводу до Німеччини, де вона буде використана для доставки природного газу з Росії. Комітет також хоче заслухати посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабіне Шпарвассер, посла ЄС Меліту Габрич, а також Конгрес українців Канади.

«Мене дуже хвилює прецедент, який це створює. Ми дозволяємо Російській Федерації використовувати енергетичну зброю в усьому світі, що надзвичайно, надзвичайно небезпечно», – заявила членкиня «Нової демократичної партії» Хізер Макферсон.

Критик-консерватор Гарнет Генуіс взагалі назвав рішення канадського уряду «ляпасом для українського народу в його найтемнішу годину». Його колеги по партії також пропонують додати до списку осіб, які повинні виступити перед парламентом, заступницю прем’єр-міністра Христю Фріланд.