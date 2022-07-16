Удар по Вінниці здійснили з району мису Фіолент в анексованому Криму – ОК “Південь”

Останній ракетний удар по Вінниці, внаслідок якого загинули понад два десятки людей, здійснили з мису Фіолент в анексованому Криму. Про це, а також про ворожі винищувачі над Новою Каховкою, спробу знищення росіянами власної техніки на Зміїному та втрати ворога йдеться в нічному зведенні Оперативного командування “Південь”.

“Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”, які й влучили по Вінниці. Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари», – йдеться в повідомленні.

Російський винищувач Су-35 минулої доби здійснив три безрезультативні спроби атакувати українські штурмовики в небі над Новою Каховкою.

Також відомо про спробу противника добити залишки техніки, що покинуті загарбниками на Зміїному.

Непростою вчора була ситуація в Баштанці, де росіяни здійснили вже звичний для них обстріл цивільних кварталів. Йдеться про атаку з застосуванням п’яти ракет снарядами РСЗВ “Смерч”. На цей раз без втрат.