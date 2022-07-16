Українська медицина увійшла в європейську сім'ю: що це означає

15 липня у Львові єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес та міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписали угоду про участь України у європейській програмі EU4HEALTH.

Про історичну подію написав голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він зазначив, що завдяки цій угоді наша країна зможе отримати фінансування галузі охорони здоров'я від Європейського Союзу. У рамках цієї програми на допомогу можуть претендувати як органи державної влади, так і неурядові організації, представники малого та середнього бізнесу.

Раніше глава українського уряду Денис Шмигаль наголошував, що участь нашої країни в EU4Health є черговим прикладом того, як євроінтеграція України покращить якість життя українців через доступ до відповідних фондів та фінансів ЄС.

Програма EU4Health була прийнята як відповідь на пандемію коронавірусу та для посилення кризової готовності на території Європейського союзу. Мета програми – зробити внесок у вирішення довгострокових проблем охорони здоров'я шляхом створення більш міцних, стійких та доступних систем охорони здоров'я.