Прибічник кремля Орбан зажадав зняти санкції з рф, в МЗС України відповіли: "Важливо дивитися правді у вічі..."

Санкції було введено у відповідь на розпочату росією повномасштабну війну проти України.

Прем'єр-міністр Угорщини та затятий прихильник кремля Віктор Орбан заявив, що ЄС "вистрілив собі в легені "економічними санкціями проти росії", які нібито, якщо їх не скасувати, ризикують зруйнувати європейську економіку. Орбан закликав лідерів Євросоюзу "визнати момент істини" та зняти санкції.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заклик прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти санкції з росії, пише Обозреватель .

Спікер МЗС Олег Ніколенко нагадав, що санкції було введено у відповідь на розпочату росією повномасштабну війну проти України, яка вже забрала десятки тисяч життів наших громадян, зруйнувала сотні тисяч об'єктів критичної інфраструктури та змусила мільйони людей залишити свої будинки.

"Санкції допомагають притягнути державу-агресор до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни. Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна росії. У Кремлі створили газову кризу в Європі, щоб підірвати добробут у європейських країнах", – наголосив речник МЗС.

Він висловив упевненість, що угорський прем'єр має закликати не скасувати санкції проти росії, коли російська армія холоднокровно вбиває українських дітей у Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах, а навпаки – ініціювати нарощування ефективних кроків щодо стримування російської агресивної політики.

"Важливо дивитися правді в очі: за початок і продовження війни несе відповідальність виключно росія. І лише змусивши її до миру, завдяки спільним зусиллям та єдності, можна гарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа загалом повернуться до нормального життя ", - наголосив Ніколенко.