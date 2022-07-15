Суд обрав запобіжний захід Ковальову та оголосив його у розшук

Народному депутату Олексію Ковальову, який втік до окупованої Херсонщини та співпрацює з російськими загарбниками, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили в Державному бюро розслідувань. Його підозрюють у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.

«За клопотанням ДБР народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук», – йдеться у повідомленні .

Під час розслідування правоохоронці встановили, що Ковальов у липні цього року став «заступником голови» незаконно створеного окупантами «уряду Херсонської області». Крім того, 8 червня на своїй сторінці у Facebook опублікував пост про нібито «інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості».

Ковальова підозрюють за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Колаборанту загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.