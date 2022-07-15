Росіяни розуміють, куди летять їхні ракети: скільки ударів завдала рф по цивільній інфраструктурі

Росіяни розуміють, куди летять їхні ракети: скільки ударів завдала рф по цивільній інфраструктурі

Країна-агресор цілеспрямовано атакує населення України.

Збройні сили російської федерації у 18 разів частіше завдавали ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, ніж по військовій. Таку статистику увечері 14 липня озвучив заступник голови МВС Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

заступник голови МВС Євген Єнін

Також він уточнив, що по цивільних об'єктах було завдано 17314 ворожих ударів, а по військових - трохи більше 300.

"Хто так воює? Тільки той, хто має намір знищувати українців. На руках російських військових кров мирних жителів", – сказав він.

Заступник міністра наголосив, що окупанти розуміють, куди летять їхні ракети і що ця ракета вбиває українських матерів, дітей та інших мирних людей. Він також сказав, що країна-агресор цілеспрямовано атакує населення України, а військові бази серед українських міст "мерещуться" тільки пропагандистам.

війна, ракетний удар, Вінниця

Варто зазначити, що станом на 13 липня росія вже випустила мирними українськими містами майже 3 тисячі різних ракет. Такі дії є тактикою росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей з українських міст, і щоб кожен українець відчував страх перед державою-терористом.


Александра Павленко, politeka.net





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