Окупаційна влада Херсона спішно залишила будівлю ОДА — Хлань

Схоже, що плани росіян щодо псевдореферендуму остаточно провалилися, інформує ZN.ua.

Окупаційна влада Херсона спішно залишила будівлю ОДА — Хлань
© Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Окупаційна влада Херсона поспішно залишила будівлю обласної державної адміністрації і наразі розосередилася у різних куточках міста. Російські загарбники побоюються наступу ЗСУ і полишили плани щодо проведення так званого «референдуму». Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі «Радіо Свобода».

За словами чиновника, обидва «уряди» росіян («уряд» колаборантів і «уряд» окупантів) припинили свою діяльність з розкрадання херсонських земель і панічно втекли з головної адміністративної будівлі міста, де розташовувалися протягом останніх тижнів.

«Два «уряди» евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх уже немає, вони десь розташувалися в інших місцях. До речі, є повідомлення, що «уряд» ефесбешників взагалі переховується зараз у лікарнях, щоб використовувати хворих людей як живий щит», – сказав Хлань.

Він додав, що нещодавні успіхи ЗСУ на півдні змусили росіян забути про псевдореферендум, який вони збиралися провести в Херсоні. Окупаційна влада запанікувала і почала готуватися до можливого наступу українських військ.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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