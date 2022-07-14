The Atlantic: Російська війна проти України скотилась до тероризму

Пакунки з допомогою від Червоного Хреста стояли вздовж узбіччя в Сергіївці, невеличкому містечку на південному сході України. Чоловік розвантажував пластикові пакети з емблемою організації World Central Kitchen з вантажівки, вітрове скло якої було повністю розбите. На іншому боці площі люди розбирали вживаний одяг, який привезла українська доброчинна організація. Дехто з них вказував на матір, яка стояла за двома хлопчиками. Їм пощастило, що вони не були вдома, коли їхню квартиру знищили. Вони живі, але втратили все.

Жінка тримала пару дитячих джинсів. Можливо, вони підійдуть котромусь з її синів. За три дні до того, першого липня, літаки Росії завдали три потужні удари по Сергіївці. Одна з ракет поцілила в девятиповерхівку. Дві інші - в санаторій і пансіонат.

«На момент, коли я приїхала, більшість завалів з бетонних брил, розбитого скла, обгорілого металу і кахелю вже розібрали. Залишилися лише жителі, які вижили і не потрапили до лікарні, а тепер намагалися зрозуміти, як їм бути далі», - пише на сторінках The Atlantic американська журналістка і лауреат Пулітцерівської премії Енн Еплбаум.

Якщо хтось не чув про Сергіївку, в цьому немає нічого дивного. Це дуже скромне курортне місце, розташоване в дельті Дніпра поруч з затокою, в якій річка впадає в Чорне море. І якщо хтось не чув про обстріли Сергіївки, це теж не дивує. Випадкові російські удари по випадкових місцях, розташованих далеко від фронту і без будь-якого військового значення стаються кожен день в Україні. За словами прокурора Олександра Чечитка, який приїхав у Сергіївку збирати докази, по місту вночі вдарили три ракети Х-22. Це протикорабельні ракети, виробництво яких проводилося в 1960-х роках. В Сергіївці, щоправда, не було жодних бойових кораблів. І взагалі жодних військових об’єктів.

Але якби в Сергіївці навіть були стратегічні активи, використання неточних ракет Х-22 проти житлових районів - це все одно воєнний злочин, умисний удар по цивільним. На цій підставі розслідування було відкрите одразу ж після обстрілу Сергіївки. Чечитко входить до команди з Одеси, яка пройшла підготовку для подібних розслідувань, а також спеціальний курс онлайн. Він носить з собою папку з інструкціями, формами і списками всього, що Україні потрібно з’ясувати, перш ніж вона подасть скаргу в Міжнародний кримінальний суд. Український прокурор і його колеги перевіряють ґрунти, шукаючи фрагменти ракет, фотографують пошкодження, консультуються з військовими чиновниками, які відстежували ворожі літаки за допомогою спеціальних радарів, а також фіксують дані про 22 загиблих і 39 поранених людей. Слідчі вже знають, до якого російського підрозділу належав пілот і від кого він отримав наказ атакувати мирне українське місто.