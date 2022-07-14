Пункти управління і посадковий майданчик: ОК «Південь» уточнило втрати росіян у Новій Каховці

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ знищено 13 росіян та шість одиниць їхньої техніки за добу

Пункти управління і посадковий майданчик: ОК «Південь» уточнило втрати росіян у Новій Каховці
© Википедия

ЗСУ 13 липня ввечері завдали чергового удару по гарнізону російських окупантів в Новій Каховці. В пресслужбі Оперативного командування «Південь» уточнили, що цього разу там знищено два командні пункти росіян.

«В рамках виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, забезпечено “виключення з активів” 13 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А також нанесено удари по двох пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються», – йдеться у повідомленні ОК «Південь» .

Також там зазначили, що росіяни ніде не можуть вперед просунутися на південному напрямку, тому продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі.

Парою вертольотів Ка-52 вони завдали три удари по позиціях ЗСУ на Херсонщині, але без втрат. Також парою винищувачів Су-27 вони намагалися здійснити бомбардування острова Зміїний, проте промазали.

В Чорному морі готові до ведення вогню три російські ракетні кораблі та два підводні човни, які разом заряджені 23 ракетами типу «Калібри». Також у морі присутні два великі десантні кораблі.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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