Вибори прем’єр-міністра Великої Британії: лідирує Ріші Сунак

У Великій Британії триває боротьба за посаду прем’єр-міністра. До другого туру гонки увійшли шестеро претендентів, лідирує колишній міністр фінансів 42-річний Ріші Сунак. Про це повідомляє The Guardian .

За прем’єрське крісло далі битимуться колишній міністр фінансів Ріші Сунак, ексміністерка оборони Пенні Мордонт, міністерка закордонних справ Ліз Трасс, ексзаступник міністра у справах жінок Кемі Баденох, голова міжнародного комітету палати Том Тугендхат та генпрокурорка Англії та Уельсу Суелла Браверман.

Лідером першого туру з результатом 88 голосів став Ріші Сунак. На другому місці Пенні Мордонт з 67 голосами. Замикає трійку лідерів Ліз Трасс, в якої 50 голосів.

Ріші Сунак працював міністром фінансів в уряді Бориса Джонсона, але 5 липня подав у відставку, бо очікував від уряду «правильної, компетентної й серйозної роботи», а роботу Джонсона таким не вважав.